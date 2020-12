Mercato Inter, accordo col Cagliari per il ritorno di Nainggolan

Radja Nainggolan sarebbe ormai a un passo dal ritorno al Cagliari. Come riportato da gazzetta.it, Tommaso Giulini avrebbe accelerato la trattativa con l’Inter e sarebbe pronto a chiuderla. L’affare si è sbloccato a causa dell’infortunio di Marko Rog, che potrebbe restare fermo ai box fino al termine della stagione.

Le parti avrebbero trovato l’accordo per un trasferimento con la formula del prestito fino al termine della stagione e non verrà inserita nessuna opzione d’acquisto. L’Inter vorrà valutarlo ancora a giugno in vista del prossimo anno dopo il buon lavoro fatto da Nainggolan in questi mesi difficili.

Decisiva la volontà del belga, che tornerà in Sardegna dopo l’ottima stagione disputata la scorsa stagione, nella quale ha collezionato 26 presenze e 6 gol. Le due società stanno sistemando gli ultimi dettagli dell’operazione e l’ufficialità potrebbe già arrivare nei prossimi giorni.