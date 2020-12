Mercato Inter, a gennaio un centrocampista ed una punta dalla serie A?

Mercato Inter, a gennaio i nerazzurri cercheranno di fare qualche operazione per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Antonio Conte, compatibilmente con le condizioni economiche. Per questo il punto di partenza saranno le cessioni, oppure formule fantasiose.

E' il caso dell'operazione che Marotta vorrebbe mettere in piedi, secondo il Corriere dello Sport, con l'Udinese per De Paul. Prestito di 18 mesi con diritto di riscatto (non obbligo perché ai fini del bilancio verrebbe considerato come un acquisto a titolo definitivo).

Il preferito per la mediana resta lui, in quanto darebbe quella qualità che manca al momento. Per sbloccare l'affare si potrebbe inserire Vecino, magari in prestito. Per quanto riguarda l'attacco, ed in particolare il ruolo di vice Lukaku, il più raggiungibile sembra essere Pavoletti, che potrebbe arrivare dal Cagliari, in cambio di Nainggolan.