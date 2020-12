Mercato Inter, a gennaio qualcosa si farà. Una la priorità

Mercato Inter, mercoledì andrà in scena l'ultima gara del 2020, che vedrà i nerazzurri affrontare il Verona, poi ci sarà la pausa dove il ruolo di protagonista verrà assunto dal mercato. I nerazzurri faranno qualcosa, come svelato dalla Gazzetta dello Sport. Lo stesso Conte ieri ha ammesso che ci sarà un incontro con la società in cui si farà il punto sulla strategia.

La priorità resta il centrocampista, sia per il fatto che in quel reparto manca un pò di qualità e sia perché ci saranno delle uscite. E le due cose, scrive la rosea, dovrebbero essere collegate. Il nuovo arrivo potrebbe arrivare grazie alle cessioni di Nainggolan ed Eriksen.

Il belga è fuori dal progetto, e addirittura non è stato convocato da Conte nonostante sia ormai guarito dall'infortunio. Tra il centrocampista e il tecnico non è mai esploso un feeling particolare, e nella prossima sessione le strade potrebbero dividersi. Per Eriksen invece la storia è ormai nota.