Mercato: il PSG piomba su Kessie! Gli ultimi sviluppi

Il Milan potrebbe perdere un altro calciatore a parametro zero.

Secondo quanto riportato da Footmercato.net, il PSG sarebbe infatti molto interessato a Franck Kessie. Il centrocampista e i rossoneri non hanno ancora trovato l'accordo per il rinnovo del contratto che scade nel 2022. L'ex Atalanta, come potete leggere in questo articolo, avrebbe richiesto 9 milioni di euro mentre il Milan non vorrebbe andare oltre i 5 milioni.

E' notizia delle ultime ore, confermata dal cronista Santi Aouna, quella che parlerebbe di un contatto tra il direttore sportivo dei francesi, Leonardo, e quello del Milan, Paolo Maldini. Il classe 1996 avrebbe manifestato l'intenzione di lasciare Milanello e, già durante la scorsa estate, sarebbe stato contattato dall'Atletico Madrid. "Con un eventuale addio a gennaio - scrive in queste ore Sportmediaset - il club rossonero riuscirebbe ad incassare qualche soldino, visto che poi il centrocampista andrà comunque a scadenza".

Per il PSG, in vista del prossimo mese di giugno, sarebbe un altro colpaccio a 0 (almeno come costo del cartellino) dopo quello messo a segno, nelle scorse settimane, con il tesseramento di Gianlugi Donnarumma: il primo portiere nella Storia ad essere eletto miglior giocatore del campionato europeo. Per i rossoneri sarebbe invece il terzo giocatore a svincolarsi: non va infatti dimenticato il primo, Hakan Çalhanoğlu passato all'Inter già a giugno.