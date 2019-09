Mercato: ex Inter, l'Atalanta dice no a Yann Karamoh

A lanciare l'indiscrezione è stata "La Gazzetta dello Sport": il Parma, in sinergia con l'Inter, averebbe proposto all'Atalanta Yann Karamoh, giovane attaccante francese e all'Inter nella stagione 2017/2018. Tuttavia, il club bergamasco avrebbe rispedito l'offerta al mittente, in quanto non interessata al giocatore.

Karamoh, dopo l'ultima annata in prestito al Bordeaux, è approdato al Parma quest'estate. Nella scorsa giornata di campionato è sceso in campo negli ultimi cinque minuti contro la Juventus.