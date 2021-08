Mercato, due “nerazzurri” presenti nella Top 10 degli italiani più costosi

Il sito Transfermarkt ha stilato la top 10 degli italiani più costosi della storia del calciomercato. Al primo posto in classifica c’è il trasferimento di Jorginho dal Napoli al Chelsea del 2018. Il regista Italobrasiliano è costato ai blues ben 57 milioni di euro.

Al secondo posto il passaggio di Gianluigi Buffon dal Parma alla Juventus nella stagione 2001/2002 per 52.9 milioni di euro. Sul gradino più basso del podio figura nuovamente la Juventus con l’acquisto di Federico Chiesa della passata stagione per 50 milioni di euro.

Al quarto posto i 46.5 milioni di euro versati dall’Inter alla Lazio per Bobo Vieri. Nerazzurri anche al quinto posto in classifica per la cifra spesa per Nicolò Barella due estati fa (44.5 milioni di euro). Al sesto e ottavo posto spiccano gli acquisti di Leonardo Bonucci (2017/2018) e Mattia Caldara (2018/2019) del Milan. Costati rispettivamente 42 e 36.4 milioni di euro. Nel mezzo, alla settima posizione i 40 milioni di euro incassati dalla Fiorentina per la cessione di Bernardeschi alla Juventus. All’ottavo posto ancora il Milan con i 36.2 milioni di euro per Pippo Inzaghi. A chiudere questa speciale classifica c’è Manuel Locatelli, passato ai bianconeri dal Sassuolo in questa sessione di mercato per 35 milioni di euro.