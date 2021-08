Mercato: come l'Inter potrebbe dare "scacco matto" per Insigne

MERCATO - L'Inter non molla Lorenzo Insigne ma l'ultima idea sarebbe quella di prelevarlo durante la sessione invernale a parametro zero. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i nerazzurri potrebbero proporre 7 milioni di euro alla firma e un contratto quadriennale da 6 milioni di euro.

Nella giornata di domani dovrebbe essere atteso l'agente del calciatore a Milano, Vincenzo Morabito, che dovrebbe incontrare proprio i dirigenti milanesi. Il contratto di Insigne scade nel 2022 e, al momento, non ci sarebbero stati contatti con De Laurentiis per il rinnovo. Il numero uno del Napoli lo avrebbe messo sul mercato e lo venderebbe per circa 20-25 milioni di euro.

L'Inter vorrebbe portare il ragazzo a scadenza per raggiungere un accordo in maniera autonoma senza bussare alle porte del club campano che, in ogni caso, non accetterebbe offerte inferiori ai 15 milioni di euro.