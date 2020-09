Mercato - Arturo Vidal in sede: a breve la firma sul contratto

Dopo essere atterrato ieri sera in quel di Milano, nella mattinata odierna Arturo Vidal ha svolto le visite mediche presso il CONI, per poi dirigersi verso l'Humanitas di Rozzano per la seconda parte delle visite.

Intorno alle 18:00 invece il cileno ha raggiunto la sede dell'Inter in Via della Liberazione, dove firmerà il contratto che lo legherà al club nerazzurro per i prossimi due anni.

Nella giornata di domani, Vidal prenderà parte al suo primo allenamento con il gruppo e sarà regolarmente arruolabile per il match di sabato sera contro la Fiorentina.