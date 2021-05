Mendes, ag. Ronaldo: "No allo Sporting, non torna in Portogallo"

“Al momento i piani per il futuro di Cristiano Ronaldo non passano dal Portogallo”. Jorge Mendes, agente della stella della Juventus, fa chiarezza in un’intervista rilasciata al quotidiano Record sul prossimo futuro del suo assistito.

“Cristiano è orgoglioso del titolo conquistato dallo Sporting, come ha pubblicamente dimostrato – sottolinea Mendes – ma al momento il Portogallo non è nei suoi piani”.