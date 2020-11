Mediaset cambia: la partita di Champions dell'Inter non sarà trasmessa in TV

Archiviata la pratica Sassuolo, adesso per l'Inter è il momento di rituffarsi sulla Champions, dove martedì affronterà in Germania il Borussia Monchengladbach, in una partita fondamentale per sperare ancora nella qualificazione agli ottavi.

Inizialmente, Mediaset aveva programmato la trasmissione in chiaro su Canale 5 dell'evento, ma qualcosa deve essere cambiato nei piani dell'emittente televisivo. Come confermato da uno spot andato in onda sulle reti del gruppo, sarà la sfida tra Atalanta e Midtjylland ad essere trasmessa in questa giornata di Champions League.

Non è chiaro il motivo che abbia portato a questo cambio nel palinsesto, sta di fatto che il match dei nerazzurri di Milano non sarà trasmesso in chiaro.