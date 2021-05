Mediaset boom: "Quando Conte romperà il silenzio"

Il tecnico dell'Inter Antonio Conte sta tenendo con il fiato sospeso il mondo nerazzurro. Poco prima della vittoria dello scudetto aveva dichiarato apertamente che prima di decidere se restare o meno avrebbe dovuto parlare con la proprietà per capire le linee guida in vista della prossima stagione.

Da quel momento in poi non ha più parlato, nemmeno dopo le partite. Ora però, stando alla notizia riportata da Mediaset quest'oggi, il silenzio starebbe per rompersi. secondo l'emittente televisiva infatti Conte potrebbe parlare già domenica, al termine del match tra Inter e Udinese (che si concluderà con la cerimonia di consegna dello scudetto).

A quel punto l'allenatore nerazzurro svelerà il suo futuro, per poi raggiungere i suoi giocatori ed unirsi a loro per i festeggiamenti.