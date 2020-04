(MD) Lautaro Barcellona, l'ex calciatore tuona: "Non è un fenomeno"

Lautaro Martinez continua ad essere nel mirino del Barcellona; gli azulgrana non mollano la presa e studiano la giusta strategia per strappare l'argentino all'Inter. Bartomeu sembrerebbe avere le idee chiare, con "El Toro" in cima alla wishlist dei catalani in vista della prossima stagione. Ma tra gli addetti ai lavori c'è chi non voterebbe l'attaccante albiceleste come rinforzo ideale per Setien: intervenuto ai microfoni di Mundo Deportivo, José Altafini ha espresso un parere poco positivo su Lautaro. Ecco quanto dichiarato al quotidiano iberico:



“È un buon giocatore ma non è un fenomeno. Recentemente solo Ronaldinho, Ronaldo il brasiliano, Messi e Neymar fanno parte di questa categoria. È un giocatore eccellente, ma non raggiunge il livello degli altri. Neymar? Adoro il calcio e giocatori come lui, Messi, Maradona e Pelé… Certo che vorrei che tornasse, adoro il Barcellona. Ma non so se ci saranno grandi acquisti dopo tutto ciò che sta succedendo”.



Altafini punzecchia così il centravanti, affermando che sono pochissimi i profili degni di essere considerati fenomeni. Considerazione anche sull'imminente mercato, dove secondo l'ex calciatore non ci saranno grandi colpi a causa dell'emergenza Coronavirus che ha messo in ginocchio anche il mondo del pallone.