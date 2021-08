Mbappé si avvicina al Real Madrid. Gli ultimi aggiornamenti

I dialoghi tra Real Madrid e PSG per Kylian Mbappé sono ripresi nelle ultime ore, dopo che stamani sembrava un'operazione sul viale del tramonto. A riferirlo è Marca, secondo cui tra i Blancos c'è grande ottimismo ora che la trattativa si è riaperta. I due club si stanno parlando, alla ricerca della soluzione (economica) giusta: l'offerta sul piatto è da 170 milioni più 10 di bonus, ma evidentemente potrebbe esserci un rilancio di Florentino Perez. La stella francese sarebbe ben contento di raggiungere già in questa sessione di mercato Madrid.

Dal PSG continua un incerto muro, pronto a vacillare se l'offerta toccasse i 200 milioni di euro attraverso i bonus. Al momento, da quanto ci risulta, Perez non vorrebbe spingersi a tanto, aggiungendo ben 30 milioni alla sua prima offerta, che era di 170 milioni. Tuttavia il Presidentissimo dei Blancos è deciso su Mbappé per il suo Real che, ricordiamo, è inserito nel raggruppamento dell'Inter in Champion's League: se la trattativa andasse a buon fine, per i nerazzurri di Inzaghi sarebbe certamente un enorme ostacolo in più nella rincorsa agli ottavi di finale che mancano ormai da un decennio.

Mbappé-Real Madrid, avanti tutta. La Tour Eiffel trema.