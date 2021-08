Mbappè e Haaland: il 'terremoto' si scatenerà già nelle prossime ore?

MBAPPE' E HAALAND - Nell'estate in cui molti club sono costretti a disinfettare le ferite causate dalla crisi pandemica, squadre come PSG, Chelsea, Manchester United mettono insieme dei veri e propri "dream team". Nella stessa sessione di mercato, Leo Messi e Cristiano Ronaldo, i grandi protagonisti degli ultimi 10 anni del calcio mondiale, hanno cambiato casacca per sposare progetti nuovi.

La pulce insieme a Neymar e Kylian Mbappé sotto la Tourre Eiffel andrebbe a formare un tridente da urlo, ma per il gioiello francese c'è da segnalare il forte interesse del Real Madrid. Il patron delle merengues, Florentino Perez, stravede per il fuoriclasse ormai da diversi anni e la proposta da 170 milioni di euro più 10 di bonus ne è l'ennesima riprova. Senza dimenticare che Mbappé, dal prossimo gennaio, potrebbe decidere di accordarsi autonomamente per un trasferimento a parametro zero nell'estate 2022.

Dal canto suo il presidente madrileno ha mandato un ultimatum al 'collega' parigino Nasser Al-Khelaifi: entro la giornata di oggi (domenica 29 agosto, ndr) chiede una risposta, dopodiché potrebbe momentaneamente abbandonare la pista Mbappé, aspettare gennaio per raggiungere un accordo per un trasferimento a parametro zero. E nel frattempo? Fiondarsi su Erling Haaland del Borussia Dortmund.

Il classe 2000, assistito da Mino Raiola, ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro esercitabile solo nell'estate del 2022. Pertanto, qualora Perez volesse decidere di pazientare anche su questo punto di vista, per il prossimo mercato estivo potrebbe accaparrarsi due top player senza sborsare cifre monstre.