Mazzola:" L'Inter non ha ancora vinto. Non è finita fino all'ultima partita"

Interistato da Radio Kiss Kiss, la leggenda nerazzurra Sandro Mazzola ha parlato della lotta scudetto che vede coinvolta la sua Inter, capolista della Serie A con 59 punti.

Ecco le parole di Mazzola:" L'Inter non ha ancora vinto lo scudetto: come diceva il grande Helenio Herrera, 'non è finita fino all'ultima partita'. Quindi ci andrei cauto".

L'ex attaccante dell'Inter ha, poi, aggiunto:" "Bisogna aspettare, non mi piace parlare prima: non ho sentito questa parola (ride, ndr). Ovviamente sono scaramantico, ma non parlatemi di scudetto".