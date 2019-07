Mauro Icardi risponde all'Inter su Instagram, il suo post

Mauro Icardi non fa parte del progetto tecnico dell'Inter. Queste le parole dell'amministratore delegato Giuseppe Marotta prima e di Antonio Conte poi. L'attaccante argentino, che non ha mai nascosto la propria voglia di restare in nerazzurro, ha pubblicato su Instagram un posta che ha l'apparenza di una risposta a queste dichiarazioni.

L'ex capitano nerazzurro ha postato una sua foto, a colori (non si vedevano da prima del cambio di fascia), e altre due con le scritte "Lugano" e 2019" (sede del ritiro dei nerazzurri).