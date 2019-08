Mauro Camoranesi si esprime sullo scambio Icardi-Dybala. Le sue parole

Mauro German Camoranesi è intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera per dire la sua sull'ipotetico scambio che potrebbe infiammare questa finestra di mercato: Icardi-Dybala. L'ex giocatore della Juventus vota per l'arrivo dell'argentino alla Continassa, titubante invece sull'impiego della Joya nel mosaico tattico di Conte. Ecco le dichiarazioni rilasciate all'emittente radiofonica:



“Icardi mi piace molto, è uno dei 7-8 attaccanti di livello al mondo.



Lo scambio con Dybala? Secondo me non ci sarà. Bisogna capire se Dybala possa fare al caso di Conte per le sue caratteristiche”.