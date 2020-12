Mauro Bellugi ospite di Inter Dipendenza: diretta mercoledì 30 ore 21,15

Chiusura d’anno col botto per la nostra testata. Mercoledì 30 alle ore 21,15, nel corso dell’ appuntamento settimanale con I Gemelli condotto da Raffaele Garinella, Mario Spolverini e Sabatino Durante, sarà nostro ospite Mauro Bellugi, indimenticato campione dell’Inter degli anni ’70 e protagonista di una vicenda che ha riempito giornali e TV negli ultimi giorni.

A causa di una malattia di cui soffriva da tempo, aggravata dal Covid, l’ex nerazzurro è stato sottoposto all’amputazione di entrambe le gambe, unica possibilità per i medici per salvargli la vita. Bellugi ha dimostrato di affrontare questa sventura con la stessa grinta e la tenacia con cui affrontava i centravanti avversari nel corso della sua lunga carriera. Su questo difficilissimo percorso sta trovando l’aiuto di tutta l’Inter. Quella di ieri, nella persona di Massimo Moratti che si è offerto per l’acquisto delle protesi di ultima generazione necessarie a garantirgli una qualità della vita dignitosa e anche quella di oggi, con la dirigenza della società che gli ha proposto un incarico nello staff nerazzurro per occuparsi dei rapporti degli Inter Club.

Per quanto ci risulta sarà la prima uscita live di Bellugi dopo l’intervento chirurgico. Sarà dunque un onore ed una grande emozione raccogliere le sue sensazioni, i suoi giudizi sull’Inter di oggi, i suoi ricordi sulla squadra dei suoi tempi.