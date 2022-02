Maurizio Zamparini, il ricordo: quante storie con l’Inter...

Maurizio Zamparini è morto questa notte in una clinica di Ravenna.

Del calcio di questi ultimi decenni Zamparini è stato sicuramente un protagonista, spesso discusso e criticato. Le sue società non se la sono passata sempre bene, alcune navigavano in cattive acque già da prima, però la sua competenza calcistica e quella dei suoi collaboratori hanno fatto nascere molte carriere di giocatori importanti.

Aneddoti e curiosità si sono susseguiti a lungo riguardo a uno dei presidenti più “vulcanici” di sempre del nostro campionato. Sono diverse e curiose le volte in cui l’Inter anche se indirettamente, ha preso parte alla storia. Partendo da quel Venezia 1998/99 che vide approdare in laguna il mancino del “Chino” Recoba, all’epoca il direttore sportivo dei veneti era Marotta, coincidenza quasi surreale. Quella squadra coi vari Maniero, Volpi, Taibi, si salvò agevolmente dopo l’arrivo in prestito dell’ex stella nerazzurra.

Proseguendo nella carrellata di incroci citiamo il Palermo col quale Zamparini ha raggiunto i traguardi più prestigiosi della sua carriera. Promozione in Serie A, qualificazione in Coppa Uefa sfiorando di fatto quella in Champions, soffiatagli dalla Samp di Cassano all’ultima giornata. E per finire la finale di Coppa Italia del 2011 contro l’Inter, partita senza storie a favore dei nerazzurri dell’allora tecnico Leonardo.

In quel Palermo sono passati molti volti noti anche al pubblico interista, uno su tutti Walter Zenga. L’uomo ragno però sulla panchina rosanero ci rimase poco, continuiamo con Fabio Grosso che dopo il mondiale trionfale del 2006 si trasferì a Milano, poi un certo Mariano Gonzalez che però non lasciò il segno a San Siro come al Barbera. La lista dei calciatori di successo passati sotto la gestione Zamparini potrebbe essere infinita, Barzagli, Toni, Cavani, Dybala, Ilicic, Pastore, vogliamo porgere un omaggio semplice a un uomo che malgrado i difetti (trovatene chi non ne ha) può ritenersi soddisfatto del suo operato.