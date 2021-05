Maurito, dov'eri? PSG out, per Icardi è fallimento europeo

Titolare al posto di Mbappè, non in perfette condizioni. Mauro Icardi, nella semifinale di ritorno di Champions League, ha avuto la chance di dare una concreta svolta alla sua carriera internazionale. Scelto come punta centrale in quel dell'Inghilterra, l'ex Inter ha però totalmente deluso le attese dei tifosi parigini.

Una gara da dimenticare per Maurito, fuori dal gioco, innocuo come un gattino e in attesa di palloni mai volati dalle sue parti. In un PSG ingabbiato dal piano di Guardiola e dalla qualità dei suoi calciatori, l'elemento che ha faticato di più è stato proprio l'argentino, che ad onor del vero mai ha cercato di andare a raccogliere la sfera.

Basti riflettere sul seguente dato: nel primo tempo di Manchester City-PSG, Icardi ha toccato solamente 13 palloni. Nessuno, nemmeno i portieri, hanno giocato meno volte la sfera. Un numero che rappresenta chiaramente la sua prestazione, per nulla migliorata nella ripresa. La partita di Icardi si è così conclusa al minuto 62: è stato Moise Kean a subentrare al posto dell'attaccante sudamericano, scuro in viso nel tornare a sedersi con i compagni.

Una stagione europea che per Icardi termina nel peggiore dei modi, nata sotto una cattiva stella sin dall'inizio: ha saltato tutta la fase a gironi per il problema al ginocchio (vi ricorda qualcosa?) che si trascinava da mesi, è stato fuori anche contro il Bayern per un problema alla coscia. In più, nell'andata contro il City, Pochettino ha deciso di non affidarsi a lui, lasciandolo in panchina.

Le uniche presenze europee nel 2020/2021 sono quelle degli ottavi, contro il Barcellona. Due gare dal primo minuto, un assist nell'1-1 al ritorno, poco movimento, palloni toccati al minimo. Si chiude con zero reti, dunque, la Champions League di Icardi.