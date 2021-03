Matthaus Inter, Pellegrini racconta come la trattativa andò in porto

Dietro ad uno degli acquisti più azzeccati della storia dell'Inter, c'è un retroscena curioso che coinvolge Karl-Heinz Rummenigge, Ernesto Pellegrini e Lothar Matthaus. Quest'ultimo (che oggi compie 60 anni) con la maglia nerazzurra ha conquistato il Pallone d'Oro, senza dubbio il premio individuale più ambito da ogni calciatore.

Eppure, dietro al suo approdo a Milano, c'è un retroscena curioso. L'ex Presidente interista Pellegrini, in un'intervista esclusiva rilasciata a calciomercato.com, racconta che ha consigliargli Matthaus fu proprio il connazionale Rummenigge.

Le basi furono gettate durante una cena avvenuta nell'estate 1986. In quel momento però, Matthaus non si sentiva pronto con l'arrivo nel capoluogo lombardo che fu posticipato all'anno successivo. Così dunque il classe 1961 lasciò il Bayern Monaco per trasferirsi all'Inter e conquistare il cuore di milioni di tifosi.