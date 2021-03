Matthaus: "Avrei potuto giocare alla Juve, no al Real per Zamorano"

Intervistato dal magazine tedesco Kicker, l'ex centrocampista e pallone d'Oro dell'Inter, Lothar Matthaus, ha parlato del suo passato da calciatore con alcuni curiosi aneddoti sul suo passaggio in Serie A.

Ecco le sue parole: "C'erano offerte ogni anno, quando avevo 20 anni sarei potuto andare a giocare alla Juventus e guadagnare 20 volte di più. Il denaro però non è stato decisivo in nessun cambiamento, altrimenti non sarei stato in grado di andare al Bayern Monaco nel 1984. Poi, non mi sentivo abbastanza maturo per la Serie A".

Il tedesco ha, poi, continuato: "Volevo andare al Real, con l'Inter avevo già vinto molto. Ho incontrato il presidente del Real, Mendoza, a Ginevra. Dopo poco meno di due ore tutto era chiaro: contratto e stipendio. Il Real era pronto a spendere 18 milioni di marchi tedeschi, una cifra enorme per l'epoca. Poi, però, Inter e Real litigarono per Ivan Zamorano e il club fece saltare il mio trasferimento".