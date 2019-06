Materazzi su Conte: l'ex difensore commenta l'arrivo del tecnico leccese

E' stata senza dubbio una delle figure più carismatiche della storia recente dell'Inter. Ancora oggi, anche a distanza di 10 anni dalla sua ultima partita in nerazzurro, i tifosi interisti riservano a Marco Materazzi sempre dimostrazioni d'affetto.

Affetto che Matrix ovviamente ha sempre ricambiato. Quest'oggi però, l'ex campione del mondo si è voluto soffermare sulla sua Inter e sul tecnico che la guiderà a partire dalla prossima stagione: Antonio Conte. Queste le sue parole:

"Conte ha una grandissima occasione: quella di farsi amare sportivamente dopo che è stato odiato visto il suo passato, oltre a farsi odiare dagli juventini. Ne ha i mezzi, perché è in un club importante, con una storia da rispettare, ha una grandissima società alle spalle, un’ottima squadra che porta 70mila persone allo stadio ogni partita. Ovunque è andato, ha dimostrato di tirar fuori il 100% per chi lavora per il proprio club".