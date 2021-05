Materazzi: "Sorpreso da Mou? Meglio la Roma che Juventus o Milan"

L'ex difensore nerazzurro, Marco Materazzi, ha rilasciato una intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato anche del ritorno di José Mourinho in Italia.

"Mi sarei meravigliato molto di più se fosse andato alla Juventus. Ci avrebbe pensato molto di più. Di sicuro per gli interisti se avesse scelto Juve o Milan sarebbe stato peggio, così credo che lo capiranno, per il tanto che ha fatto per l'Inter".

Uno degli ex eroi del Triplete, dunque, non ha dubbi. E in qualche modo benedice l'approdo dello Special One alla Roma.