Materazzi: "Mou e Conte: via nel momento sbagliato. A José dissi..."

Marco Materazzi ha parlato a Sky delle novità in casa Inter. Nelle dichiarazioni riprese da tuttomercatoweb, l'ex difensore dell'Inter ha evidenziato un'analogia: "Purtroppo sono andati via nel momento sbagliato, vale sia per Mourinho, che per Conte. Lo dissi a Josè prima di Madrid, potevamo aprire un ciclo in Italia e per Conte vale lo stesso discorso, ha creato un gruppo importante ma la sua scelta va rispettata".

Parole al miele, dunque, per Conte... "Da tifoso interista però lo ringrazio per dove ha riportato l'Inter".