Materazzi: “La svolta nel derby, con Conte si può aprire un ciclo”

Adesso è festa: in giro, per le piazze e nelle proprie case, milioni di tifosi nerazzurri stanno festeggiando la gloriosa vittoria del 19esimo scudetto della storia dell'Inter. Tra questi c'è il grandissimo ex nerazzurro Marco Materazzi cha ha commentato questo trionfo a La Gazzetta dello Sport.

Ecco le sue parole: “Un aggettivo per questo scudetto? Bello. Intanto perché spodestiamo la Juve, cui facciamo tanti complimenti per gli anni passati, ma che ora si deve scansare. Lo scudetto dell'Inter è strameritato. Dissi che la Juventus era davanti di dieci anni, in fondo ho sbagliato solo di uno. Barella? Nicolò gioca ogni pallone come se fosse l'ultimo della vita. La svolta nel derby, se credi di essere il re di Milano e ti ritrovi sotto...In ottica Champions vedo male anche i bianconeri. Con Conte si può aprire un ciclo".