Materazzi: "Il Napoli gioca il calcio migliore. Champions? Occhio alla Juve"

Con Napoli-Inter in vista, Marco Materazzi è stato intervistato da Il Mattino e ha tenuto a sostenere l'amico Gattuso. "Nonostante tutti i problemi che ha avuto in questi due anni ha rilanciato la squadra in un momento difficilissimo e conquistato la Coppa Italia. Penso sia la squadra che gioca il calcio migliore di tutto il campionato", dice l'ex difensore.

Davvero troppi gli infortuni. "Praticamente è come se i due attaccanti non li avesse mai avuti. Giocare con o senza Osimhen e Mertens direi che fa abbastanza la differenza. Per non parlare di Koulibaly che tra Covid e infortuni è stato fuori un bel po'", ricorda Matrix.

Quanto al rapporto con Gattuso, è rimasto quello di un tempo: "Siamo cresciuti insieme. Basti pensare che io lo chiamo figlioccio e lui mi chiama padrino. Ma quando c’era il derby non ci si guardava manco in faccia. In campo era guerra. Entrambi abbiamo un carattere molto forte”.

Infine la corsa Champions, per cui Materazzi prova un pronostico non indifferente. "Qualche settimana fa avrei detto che il Milan avrebbe perso punti, ma invece sta tenendo un ritmo importante e merita di andare in Champions. L'Atalanta va a tutta forza, mentre la Juventus è quella che vedo peggio. Il prossimo turno con Napoli-Inter e Atalanta-Juventus potrà essere molto importante".