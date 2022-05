Massimo Moratti compie 77 anni: il messaggio da parte della società

Massimo Moratti, il messaggio della società.

L'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti compie oggi 77 anni e l'Inter gli augura un buon compleanno tramite un messaggio sul proprio sito ufficiale:

"Milano - Massimo Moratti compie oggi 77 anni: nato a Bosco Chiesanuova il 16 maggio 1945, assieme alla sua famiglia ha legato il proprio nome a quello dell'Inter. Epoche differenti e successi: nel 2018 la famiglia Moratti ha fatto il suo ingresso nella Hall of Fame dell'Inter. Nel giorno del suo compleanno, a Massimo Moratti vanno gli auguri del Club nerazzurro e di tutti i tifosi dell'Inter".

Massimo Moratti diventa presidente dell'Inter nel 1995 ed è il presidente più vincente della storia dell'Inter: 16 trofei conquistati nel periodo della sua presidenza. Il primo trofeo fu la Coppa UEFA del 1998 ma dovrà aspettare il 2004 per aprire un ciclo di vittorie: il momento d'oro arriva nel periodo post-calciopoli, cinque scudetti consecutivi vinti e nel 2010 la conquista del Triplete (Scudetto, Coppa Nazionale e Champions League).

La sua presidenza si conclude dopo 19 anni, nel 2013, quando cedette il 75% delle quote del club all'imprenditore indonesiano Erick Thoir per la cifra di 250 milioni di euro. La sua uscita ufficiale si ha nel 2016 quando entra in scena Suning Group: il 49,35% delle quote vanno alla famiglia Zhang mentre il restante 50,64% ad Erick Thohir. Nel 2018 arriva l'acquisto del 100% delle quote da parte della famiglia Zhang