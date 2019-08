Massimiliano Mirabelli tuona contro Wanda Nara. Le dichiarazioni

Massimiliano Mirabelli, ex ds del Milan, durante un suo intervento a TeleRadioStereo ha punzecchiato la moglie agente di Mauro Icardi. Il noto dirigente non le manda a dire verso Wanda Nara, definita come la causa del calo della carriera dell'argentino:





“Icardi è la situazione più delicata, è una telenovela assurda. Lui è un bravissimo ragazzo e un attaccante che mi piace tantissimo, ma l’Inter fa bene a far rispettare il suo blasone. Può perdere un attaccante importante, ma non perde la faccia. Wanda Nara ha scombussolato i piani, mi spiace per il ragazzo perchè poteva avere una carriera importante, ma la sta bruciando”.







Sugli obiettivi di mercato: “Da tempo Dzeko e la Roma volevano dividersi, può essere l’estate giusta. Higuain non trova pace da un anno, deve trovare una soluzione per ritrovare soddisfazioni”.