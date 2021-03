Martinez Quarta e gli attaccanti più forti incontrati: il commento su Lukaku

Se in 26 presenze complessive in Serie A Romelu Lukaku nel suo score si ritrova a vantare ben 19 reti, di certo non può essere un caso. Il centravanti belga insieme a Cristiano Ronaldo è uno degli attaccanti più temuti della massima competizione italiana.

A prova di ciò, ci sono le parole di Lucas Martinez Quarta in esclusiva per i microfoni della redazione di Tuttosport. Il difensore della Fiorentina si è soffermato sui "clienti più scomodi" affrontati questa stagione e sul n°9 dell'Inter ha detto:

"Gli attaccanti più forti affrontati? Lukaku mi ha anche lasciato un segno sul collo. Poi Edin Dzeko, Lautaro Martinez e non solo. Sono molto felice di essere venuto in Italia, questa grande esperienza mi permette di misurarmi con i migliori".

Il difensore della Viola non cita Zlatan Ibrahimovic poiché nella sfida d'andata lo svedese era infortunato e lui sedeva in panchina, ma domani alle ore 18:00 Martinez Quarta dovrà fare i conti con un altro osso duro.