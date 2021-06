Martinez (CT Belgio): "L'Inter perfetta per Lukaku. E' il migliore 9 al mondo"

Il CT del Belgio, Roberto Martinez, è il protagonista di una lunga intervista rilasciata ai microfoni di ESPN, nel corso della quale ha avuto modo di parlare di Romelu Lukaku e della sua crescita nell'ultimo periodo, avvenuta anche grazie al lavoro svolto all'Inter negli ultimi due anni. Di seguito le parole del commissario tecnico dei Diavoli Rossi:

"Romelu è nato con questa capacità di segnare, e le sue statiche lo confermano: il numero di gol messi a segno per ogni squadra in cui ha giocato è impressionante. Lo conosco dai tempi dell'Eveton, quando aveva 19 anni, adesso però è un giocatore completamente diverso: oltre al talento, ora è anche maturo. Riesce a influenzare anche i suoi compagni. Con Lukaku puoi diverse tattiche di gioco, e lui è in grado di adattarsi perfettamente in ogni contesto".

Martinez poi ha commentato la scelta di BigRom di trasferirsi a Milano: " Andare all'Inter è stata la mossa giusta al momento giusto, con allenatore perfetto per lui e con il sogno di vincere il campionato italiano. Tutto questo ha portato Lukaku a dei livelli mai toccati in carriera. Per me, in questo momento, è il miglior numero 9 al mondo".