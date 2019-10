Martinez, ct Belgio, il punto sulle condizioni di Romelu Lukaku

Romelu Lukaku è rientrato da poco dall'infortunio. La sua prestazione poco brillante contro la Juventus è un chiaro segnale del fatto che l'attaccante non ha ancora recuperato al 100'% dai problemi fisici. Il commissario tecnico del belgio, Roberto martinez, ai microfoni di rtbf.be, ha parlato della situazione acciaccati:

"Eccezion fatta di Leander Dendoncker e Simon Mignolet, tutti i giocatori saranno disponibili - sentenzia Martinez -.

Tuttavia dobbiamo prestare attenzione a quattro giocatori che sono tornati da un infortunio nelle ultime settimane: Thorgan Hazard, Timothy Castagne, Thomas Meunier e Romelu Lukaku non dovrebbero essere schierati in entrambi le gare, ma solo in una di queste".