Marotta via dall'Inter? Macché. Biasin: "Rinnovo in arrivo"

Continua a tenere banco in casa Inter il futuro di Beppe Marotta, da molti considerato il vero "sigillo di garanzia" sulle ambizioni future del club campione d'Italia. L'amministratore delegato nerazzurro non ha mai aperto ad un possibile addio, confermando più volte davanti alle telecamere la sua intenzione di proseguire con il progetto targato Steven Zhang.

Nel pomeriggio odierno, il giornalista Fabrizio Biasin, da sempre vicino alle cose di casa Inter, ha confermato su Twitter la volontà di Marotta di continuare, anzi, prolungare, la sua avventura all'Inter. Di seguito le parole di Biasin:

"Giuseppe Marotta non ha alcuna intenzione di lasciare il ruolo di amministratore delegato per la parte sportiva dell'Inter. Anzi, prossimamente tutti i top manager dell'area sport allungheranno i rispettivi contratti. A tal proposito, il presidente Steven Zhang ha parlato proprio oggi con Marotta e con altri manager dell'area sport, prima del suo ritorno in Cina, previsto per domani. Tutti hanno sposato il progetto e continueranno la loro esperienza in nerazzurro",