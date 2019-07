Marotta torna su quanto "lamentato" da Conte, poi smorza la vicenda Icardi

Marotta ha parlato ai microfoni di Sky poco prima dell'inizio del sorteggio per i calendari di seria A.

"Conte ha portato un grande entusiasmo, una grande passione, una grande cultura del lavoro. Questi sono ingredienti importanti una squadra. Poi l'Inter ha un blasone importante e siamo sicuri che questo abbinamento ci porterà lontano.

Sulle parole di Conte di qualche giorno fa

"Quello che ha detto Conte va rispettato e condiviso, dimostra una grande passione. E' giusto che gli allenatori sino molto esigenti soprattutto in questa fase, perché vogliono lavorare in modo approfondito e per farli serve che la rosa sia completata. Per noi questo è un anno zero, per questo alcune dinamiche vanno gestite al meglio e alcune operazioni che vanno definite, ma siamo fiduciosi di poter allestire una squadra che sia alla portata della storia della società."

Sulla difficoltà di gestire la vicenda Icardi

"La difficoltà sta nel gestire quelle notizie che vengono fuori e che a mio giudizio sono capziose. Per il resto si tratta di una gestire una situazione che capita. E' più complicata la situazione mediatica che altro."