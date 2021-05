Marotta: “SuperLega archiviata. Stipendi molto incisivi sul bilancio dei club”

Al termine della riunione tenuta quest'oggi a Milano in merito alla Super Lega, Giuseppe Marotta ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni dei media presenti al di fuori dell'edificio.

Ecco le sue parole: “Abbiamo affrontato tematiche varie in un clima di grande cordialità. Abbiamo fatto un'analisi del calcio italiano in relazione a quello europeo. Il discorso Superlega è stato archiviato. Tutti i partecipanti hanno espresso la volontà di mettersi a disposizione per trovare un modello di sostenibilità”.

Una delle possibili soluzioni potrebbe essere la riduzione degli stipendi. In merito a questa tematica Marotta ha dichiarato: “Anche il costo del lavoro sicuramente è una variante che incide molto nell'economia di bilancio”. A riportarlo TUTTOmercatoWEB.