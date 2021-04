Marotta sulla Superlega: "Se ci saranno conseguenze? Non lo sappiamo"

Mentre tutto il mondo del calcio continua ad interrogarsi sulle conseguenze che avranno i club fondatori della Superlega, l'AD nerazzurro Giuseppe Marotta prima di Inter-Verona ai microfoni di DAZN ha dichiarato:

"Conseguenze per noi? Ufficialmente non sappiamo nulla. Di sicuro siamo in un momento tragico per il mondo del calcio. Si stanno nascondendo vari problemi, tra cui quello della sostenibilità. La pandemia ha inciso sul caso dei ricavi. Spero che, anziché litigare, si possa riformare questo calcio.

La partita di oggi? So benissimo che tanti ragazzi non hanno mai sostenuto pressioni simili. Non bisogna guardare la classifica dell'avversario. Il destino è nelle nostre teste. Bisogna essere concentrati per questo finale di campionato. Conte chiede alla società gli eventuali programmi, ma a tempo debito ci ritroveremo e la proprietà esporrà i programmi futuri".