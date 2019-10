Marotta sul mercato di gennaio: "E' arido, valuteremo le opportunità"

Giuseppe Marotta, durante la conferenza stampa in seguito all'assemblea dei soci, si è soffermato sul mercato di riparazione, facendo capire che l'Inter non dovrà "riparare" bensì rafforzare la rosa attuale, garantendo un numero di calciatori congruo alle competizioni che la squadra dovrà svolgere. La società valuterà le potenziali opportunità di mercato e Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere una di queste, come raccontato in esclusiva dalla nostra redazione.

"Un percorso il nostro che dà soddisfazioni, comunque con l'obiettivo di alzare l'asticella guardando al valore tecnico. Campioni affermati e giovani talenti: la formula resta la stessa. Abbiamo un settore giovanile eccellente, lo dimostra Sebastiano Esposito. Dobbiamo perciò avere la forza di guardare anche in casa nostra. Ognuno di noi deve sempre avere un obiettivo sempre più ambizioso, con volontà e sacrificio volto al miglioramento.

Il mercato invernale è arido di opportunità, non dobbiamo riparare errori fatti, non è questa la nostra condizione. Vedremo cosa offre il mercato, valuteremo potenziali opportunità, con l'idea di consolidare la rosa attuale. Evidente che il numero della nostra rosa deve essere congruo con quelle che sono le competizioni. Speriamo che a gennaio rientri Sanchez, che Vecino, D'Ambrosio e Sensi tornino presto al meglio. Il percorso nostro ripeto è quello di vincere attraverso un percorso graduale, senza pressione laddove la società è stata chiara fin dall'inizio".