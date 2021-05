Marotta: "Ritorno alla Juve? No, voglio aprire un ciclo all'Inter"

L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Crotone-Inter. Tanti i temi toccati dal dirigente nerazzurro, di seguito le sue parole:

"Il ritorno di Zhang? Il nostro presidente è tornato in Italia per vivere con noi questo finale di campionato, e al momento giusto per parlare del futuro. Oggi siamo tutti concentrati sul campo, merito dell'allenatore che ha compattato tutto il gruppo, dai calciatori allo staff tecnico."

Ancora Marotta: "Differenze tra questa Inter e la mia prima Juve? Ricordo l'inizio di quel ciclo ormai dieci anni fa, e vincere non è mai facile. Anche in quel caso Conte ci mise del suo, e adesso ci troviamo in una situazione simile. L'allenatore ha valorizzato tutti i giocatori, e adesso siamo vicini alla vittoria. Un mio ritorno alla Juve? No, sono qui per espressa volontà del presidente Zhang e voglio aprire un ciclo in questo club. L'anno scorso siamo arrivati in finale di Europa League, e quest'anno siamo vicini alla vittoria. Sarebbe bello poter continuare".