Marotta presenta Conte: parole d'orgoglio per l'Inter

Prime parole per Beppe Marotta nella conferenza di inizio stagione per l'Inter targata Antonio Conte: “Voglio rimarcare con orgoglio innanzitutto un risultato importante, l’essere usciti dal settlement agreement, ottimo segnale per il futuro. Il merito è della proprietà e del management, nelle persone anche di Antonello ed Ausilio.

Per noi esistono due grandi diritti: il primo è scegliere gli uomini che compongono il progetto, il secondo è di scegliere i valori. Per quanto riguarda i valori basta guardare il palmares ricco della società e si possono sintetizzare in tre: la cultura del lavoro, la cultura della vittoria che ha portato ad ottenere quei risultati e il terzo valore è il senso di appartenenza che ti fa amare i colori e la maglia.

Quando parlo di uomini voglio sottolineare quello che abbiamo fatto: al mio fianco c’è Conte, un profilo nel quale crediamo. Quanto vale in percentuale la presenza dell’allenatore in una società di calcio? Ancora oggi sinceramente non lo so, ma ritengo che la figura dell’allenatore sia fondamentale per tutto quello che un professionista riesce a dare.

Conosco bene Antonio Conte e bisogna tenere conto delle vittorie che ha ottenuto in diverse forme, anche lui ha quei valori che abbiamo illustrato e che vogliamo estendere a tutti i calciatori e a tutta la società. Così potremmo ottenere risultati importanti in sintonia con blasone e storia di questa società”.