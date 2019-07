Marotta, parole chiare dopo l'incontro: tifosi rassicurati

Al termine dell'incontro serale svoltosi a Nanchino tra i vertici della società nerazzurra e il tecnico Antonio Conte, Giuseppe Marotta lascia una dichiarazione per rassicurare i tifosi dell'Inter:

"Un incontro proficuo, nel quale è emerso una volta di più che la società e il tecnico Conte sono in simbiosi: presto avrà la rosa vera completa per lavorare sui dettagli come vuole e sa fare".

Le tensioni dei giorni scorsi sembrano dunque essersi placate e, a seguito di queste parole, sembra probabile che nei prossimi giorni avremo aggiornamenti importanti sul mercato nerazzurro.