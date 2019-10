Marotta parla nel pre-partita di Inter-Parma: le dichiarazioni

Beppe Marotta, ad dell'Inter, si è espresso ai microfoni di Sky Sport prima di Inter-Parma. Le parole:



"C'è voglia di valorizzare il settore giovanile, non solo per i risultati ottenuti ma anche per i giocatori che ha cresciuto. Esposito ha fatto il giusto percorso, oggi ce lo teniamo e ce lo godiamo. Questo è un punto di arrivo parziale per lui, deve consolidare questa posizione. Può ancora crescere e con Conte ha già fatto vedere dei miglioramenti".



Sulla classifica: "Non dobbiamo guardare la classifica, ma dentro di noi e trovare quelle motivazioni che ci hanno permesso di stare in questa posizione ora".