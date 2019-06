Marotta non si ferma più, in arrivo un altro ex Juve

Dopo Antonio Conte in panchina, dopo Marco Scalvini cui verrà demandata la gestione del nuovo centro sportivo di Appiano Gentile, il Corriere dello Sport preannuncia l’arrivo di un altro ex dirigente della Juventus. Si tratta di Matteo Pincella, ex nutrizionista della Juventus e poi della Nazionale.

“Pincella ha un ottimo feeling con Marotta, con il quale ha condiviso gli anni a Torino, ma è legato anche a Conte (lo ha conosciuto alla Juve, dove era anche biologo nutrizionista al J-Medical) e Oriali (quasi 2 anni insieme in Figc). Il pressing dei tre è stato fondamentale per portarlo in una Pinetina dove rispetto qualche mese fa le facce nuove saranno molte“.