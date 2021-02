Marotta: "Non guardiamo le altre. Noi artefici del nostro destino"

L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Inter-Lazio, che andrà in scena a breve. Di seguito le sue parole:

"Le sconfitte di Milan e Juve? Noi dobbiamo pensare alla nostra strada, a prescindere dai risultati degli altri. In campionato vince chi ha più continuità: il destino finale dipende dal nostro cammino. Quella di oggi non è una partita decisiva, siamo ancora in una fase interlocutoria. La Lazio è un avversario straordinario, in lotta per il nostro stesso obiettivo"

Ancora Marotta: " Non dobbiamo mai dimenticarci del peso di questa maglia; sono certo che la squadra risponderà bene alle sollecitazioni dell'allenatore".