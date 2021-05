Marotta: "Momento straordinario. Da settimana prossima via ai colloqui con i calciatori sugli stipendi"

L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento di gioia in casa nerazzurra, e ha anche annunciato che da settimana prossima partiranno i colloqui con i calciatori per trovare un accordo sulla questione stipendi. Di seguito le sue parole:

"E' un momento straordinario, che ci ripaga di tutti gli sforzi e del lavoro fatto; il mio sentimento personale è lo stesso di tutti i tifosi interisti. Il momento societario? Posso dire chiaramente che non ci sono tensioni. Da settimana prossima avvieremo i colloqui con i singoli giocatori per sensibilizzarli sul momento particolare del calcio mondiale, alla luce dei problemi creati dalla pandemia. Intanto confermo che i bonus saranno rispettati e liquidati, in quanto frutto del lavoro di tutta l'area tecnica. Per il resto dovremo confrontarci con la fotografia del momento".

Ancora Marotta: "Il modello attuale di riferimento non è più sostenibile, una qualsiasi azienda sarebbe vicina al default. Noi dovremo lavorare sulla riduzione dei costi e sulla valorizzazione delle risorse: non ci sono responsabilità, è una situazione nata dopo che si erano già presi degli impegni contrattuali".