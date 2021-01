Marotta: “Mercato? Non faremo operazioni rilevanti, anche le altre squadre”

A pochi minuti dal fischio d’inizio di Inter-Crotone, l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sul mercato ai microfoni di Sky Sport:

“Ci sono dinamiche che tutte le società stanno vivendo. Abbiamo individuato delle linee guida che non ci consentiranno di fare investimenti, in questo momento di contrazione legata soprattutto ai mancati introiti causa Covid non faremo operazioni rilevanti, noi come tutte le altre squadre. Si va avanti in un momento interlocutorio della stagione, cerchiamo oggi di fare una bella partita e portare a casa i tre punti.

Convinzione di portare in alto l'Inter? "Questo posso garantirlo. Ieri c'è stato un comunicato stampa del presidente molto esplicito, nel quale ha smentito qualsiasi ipotesi di cessione del pacchetto di maggioranza. La situazione è molto chiara, c'è una contrazione generale nell'economica legata alla Pandemia, tutti i club devono dare importanza alla stabilità e continuità. Non ci saranno più i mercati come prima".

Come si fa a muovere qualcosa?"Oggi la prima situazione che purtroppo va rivista è quella dei costi, la grande voce è il costo del lavoro. Anche in Italia è passato dal 50% del fatturato al 75%, a causa dei mancati introiti. E' questo che bisogna rivedere, cambiare i costi e continuare nella programmazione fondamentale per la sussistenza dei club".