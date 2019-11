Marotta: "Le dimissioni di Miccichè ci hanno colto impreparati"

L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato ai microfoni dell'ANSA, rivelando di aver provato stupore nell'apprendere la notizia delle dimissioni di Miccichè.

“Le dimissioni di Miccichè da presidente della Lega hanno trovato tutti noi impreparati e dispiaciuti anche perché gli riconosciamo l’ottimo lavoro svolto in questi 19 mesi. Capiamo però anche il ruolo del presidente federale Gravina che deve vigilare sull’andamento e il buon funzionamento delle Leghe ma sono certo che la serie A sarà in grado di ricompattarsi ed esprimere un nome già per il 2 dicembre“.