Marotta Lautaro, nessun problema. Tutta la verità raccontata un mese fa

Ieri sera, prima del match contro la Sampdoria, Giuseppe Marotta è stato chiaro ai microfoni di Sky Sport. L'Inter non vende i migliori giocatori e Lautaro Martinez non ha mai chiesto la cessione. Una dichiarazione importante, una smentita a tutte le voci spagnole degli ultimi mesi.

In Spagna sono ancora certi che Lautaro giocherà nel Barcellona nella prossima stagione. Solo alcuni media hanno iniziato a scrivere che l'obiettivo reale dei catalani è il ritorno di Neymar. Situazione che la redazione di interdipendenza.net vi sta raccontando in esclusiva dal 15 maggio. Il fuoriclasse del Psg è l'obiettivo numero uno del Barcellona.

Tornando a Lautaro, vi abbiamo raccontato in esclusiva, precisamente il 18 maggio, che la volontà del calciatore è quella di restare all'Inter. Lautaro non ha mai chiesto la cessione. In Spagna alcuni hanno creduto l'operazione possibile. Il nostro amico e corrispondente per il calciomercato spagnolo Adriano Caorsi ha sempre raccontato che Lautaro all'Inter sta più che bene. Se poi aggiungiamo che il Barcellona è andato diretto su Neymar tutti i nodi sono sciolti.