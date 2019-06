Marotta, l'AD interista espone le ambizioni del club soffermandosi su Conte

"Stiamo lavorando da dicembre per ricollocare un’orgogliosa società come l’Inter a livello nazionale ed europeo". Apre così il proprio intervento in conferenza stampa l'AD nerazzurro Beppe Marotta che poi continua: "L’obiettivo dell’Inter di questa stagione sarà di alzare l’asticella, fare meglio di quanto fatto. Un passo in avanti. Non ci poniamo traguardi, l’impegno è dare il massimo".

Parole senza dubbio ambiziose condite anche da quello sull'uomo su cui tanto ha insistito: Antonio Conte. Questo è quanto dichiarato dall'ex DG della Juventus sul tecnico leccese:

"Abbiamo acquisito un top player metaforico che è Antonio Conte: inizieremo una nuova stagione e grazie alla sua competenza e alla società all’inizio di questa stagione riusciremo a dare tante soddisfazioni ai tifosi".