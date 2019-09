Marotta-Juve, Criscitiello spiega come sarebbe potuto servire oggi

La notizia dell'abbandono dell'ambiente bianconero di Beppe Marotta subito dopo una vittoria casalinga per 3-1 contro il Napoli, sorprese inevitabilmente tutto il calcio italiano.

Dopo mesi di trattative il potente dirigente si è insediato all'Inter dove ha sin da subito mostrato autorevolezza. Inoltre, in una sola sessione di mercato è riuscito a liberarsi di chi, nella stagione passata, ha compromesso la stabilità dello spogliatoio. Tutto questo è Giuseppe Marotta, un dirigente che secondo Michele Criscitiello oggi sarebbe potuto essere ancora importante per la Juventus.

"Permettetemi di dire che è l'Inter di Giuseppe Marotta. Qui si vede la mano del Dirigente. La Juventus non credeva di perdere così tanto al momento del suo addio, invece, oggi Andrea Agnelli avrebbe bisogno di Marotta come un bambino ha bisogno di guardare Bing quando lagna e non vuole mangiare". Questo è quanto dichiarato su Tuttomercatoweb dal famoso giornalista.