Marotta Inter, nuovi sviluppi sul caso Petrachi: dovrà testimoniare in FIGC

La procura federale della FIGC, stando alle indiscrezioni riportate oggi da "Il Tempo", ha aperto un'inchiesta su Gianluca Petrachi, con Beppe Marotta che è stato chiamato dalla Roma per testimoniare sul caso. Il motivo è legato alla trattativa che doveva cercare di portare Edin Dzeko all'Inter.



Non solo: sempre secondo quanto riferito dal quotidiano anche Silvano Martina (intermediario del calciatore) è stato chiamato per far luce sul caso e per scoprire i modi e le tempistiche dell'affare non andato in porto.



Petrachi all'epoca era sotto contratto con il Torino, ma durante una conferenza stampa post fine mercato ha affermato che i contatti erano già stati avviati a maggio.